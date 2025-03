Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Gullideckel in der Lindenstraße entnommen - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

In der Nacht auf den gestrigen Dienstag, 11. April wurden in der Trierer Lindenstraße insgesamt vier Gullideckel aus ihrer Position entnommen und teils in nahegelegenen Vorgärten abgelegt. Vermutet wird ein Tatzeitraum zwischen Mitternacht und sieben Uhr morgens. Die Gullideckel befanden sich auf der linken Fahrbahnseite in Blickrichtung Moselufer gesehen. Die PI Trier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gar durch den entstandenen Zustand gefährdet worden sind, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651/983-44150 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell