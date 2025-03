Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil - Parkplatz der Firma NORMA

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, den 11.03.2025 ereignete sich gegen 14:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des "NORMA"- Einkaufsmarktes in Hermeskeil in der Donatusstraße.

Die Geschädigte als auch der derzeit unbekannte weitere Beteiligte parkten beide gleichzeitig rückwärts aus und stießen jeweils mit dem Fahrzeugheck zusammen.

Im Anschluss verließen beide Beteiligte den Parkplatz, ohne zueinander Kontakt aufgenommen zu haben. An der Wohnadresse stellte eine Beteiligte einen Schaden an ihrem Pkw fest und erstattete Anzeige.

Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen, möglicherweise einen VW Golf, gehandelt haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell