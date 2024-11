Polizei Düren

POL-DN: Brand eines Geräteschuppens

Linnich (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es im Linnicher Ortsteil Tetz am Mittwochmittag (13.11.2024) zu einem Brand in einem Geräteschuppen an der Tennishalle.

Gegen 13:30 Uhr entdeckte eine 33-Jährige aus Tetz eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Trotz deren Einschreiten konnte die Beschädigung diverser Geräte zur Grünpflege nicht verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 7000 Euro.

Durch Zeugen wurden im unmittelbaren Umfeld des Brandes zwei Kinder gesehen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Düren haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell