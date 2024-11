Polizei Düren

POL-DN: Raub am Hauptbahnhof

Düren (ots)

Am Dienstag (12.11.2024) wurde ein 19-Jähriger aus Hückelhoven am Bahnhof Düren gegen 19:40 Uhr Opfer einer gewaltsamen Attacke und des Diebstahls seines Mobiltelefons und Bargelds.

Nach den bisherigen Ermittlungen befand sich der Geschädigte am Bahnhof Düren, als sich ihm ein bislang unbekannter Mann näherte und ihn unvermittelt mit der Faust gegen den Hals schlug. Der 19-Jährige ging infolge des Schlags zu Boden, woraufhin der Tatverdächtige ihm Bargeld in einem unteren dreistelligen Bereich und sein Mobiltelefon (iPhone 15 Pro Max) entwendete. Anschließend entfernte sich der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,80 m groß - Zwischen 20 und 30 Jahre alt - Schlanke Statur - Bekleidung: weißer Pullover, schwarz-weiße Hose, schwarze Kappe

Die Polizei Düren bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell