Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2025, gegen 23.30 Uhr, soll ein 45-jähriger Mann in der Dammstraße von mehreren Personen niedergeschlagen worden sein. Nachdem an seiner Wohnungstür geklingelt wurde öffnete er die Tür und ein unbekannter Mann soll unvermittelt auf den 45-Jährigen eingeschlagen haben. Im weiteren Verlauf seien weitere unbekannte Männer hinzugekommen, welche ebenfalls auf den 45-Jährigen einschlugen. Die Unbekannten ließen von dem 45-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Käppelestraße. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 45-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Unbekannter war dunkel gekleidet und hatte einen Vollbart. Ein weiterer Unbekannter trug eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle weite Hose.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Männern geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell