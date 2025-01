POL-FR: Kandern/Sitzenkirch: Brand in öffentlicher Toilette - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 24.01.2025, zwischen 08:10 Uhr und 10.00 Uhr, haben Unbekannte einen auf dem Auplatz in Bad Säckingen geparkten Pkw zerkratzt und mit Hakenkreuzsymbolen versehen. Eine 34-Jährige parkte ihren dunklen Pkw BMW auf einem Parkplatz des Auplatzes. Die Unbekannten zerkratzten die Lackoberfläche des Pkw und ritzten Hakenkreuzsymbole in ...

