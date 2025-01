Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt und Hakenkreuzsymbole eingeritzt - Hinweisgeber gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 24.01.2025, zwischen 08:10 Uhr und 10.00 Uhr, haben Unbekannte einen auf dem Auplatz in Bad Säckingen geparkten Pkw zerkratzt und mit Hakenkreuzsymbolen versehen. Eine 34-Jährige parkte ihren dunklen Pkw BMW auf einem Parkplatz des Auplatzes. Die Unbekannten zerkratzten die Lackoberfläche des Pkw und ritzten Hakenkreuzsymbole in den Lack. Das Polizeirevier Bad Säckingen, 07761 934-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

