Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugin zu randalierendem Ladendieb gesucht

Freiburg (ots)

Nach einem Vorfall am Montagmittag, 20.01.2025, gegen 14:20 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Waldshuter Kaiserstraße wird von der Polizei eine Zeugin des Teilgeschehens gesucht. Wie erst jetzt bekannt wurde, befand sich die Dame im Ausgangsbereich des Marktes und hatte Kontakt zum Tatverdächtigen. Sie war bekleidet mit einem dunklen Wintermantel, helle Schuhe, heller Wintermütze und hatte einen Langstielbesen in der Hand. Es wird gebeten, sich mit dem Bezirksdienst des Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, in Verbindung zu setzen. Gerne werden auch Hinweise zu der Dame entgegengenommen.

Ursprungsmeldung

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich betrunkener Ladendieb verletzt Angestellte und randaliert

Am Montagmittag, 20.01.2025, gegen 14:20 Uhr, soll in einem Drogeriemarkt in der Waldshuter Kaiserstraße ein mutmaßlicher Ladendieb beim Verlassen des Geschäftes eine Mitarbeiterin verletzt und randaliert haben. Ein 25jähriger Tatverdächtiger wurde von einer Kundin dabei beobachtet, wie er einen Kosmetikartikel aus dem Regal entnahm und das Geschäft mutmaßlich ohne Bezahlung verlassen wollte. Die verständigte Mitarbeiterin habe im Ladeninneren versucht, den Tatverdächtigen festzuhalten. Der 25-Jährige hätte sich losgerissen und dabei die Mitarbeiterin an der Hand verletzt. Beim Verlassen des Geschäftes habe der Tatverdächtige gegen die Schiebetüre geschlagen, welche dabei erheblich beschädigt wurde. Die hinzugerufene Polizei konnten den Tatverdächtigen in der Folge festnehmen. Zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Verdächtige auf das Polizeirevier verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell