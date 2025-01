Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Feuerwehreinsatz - vermeintlich nicht ausgekühlte Asche führt zu Brandgeschehen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 16.30 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Elbenschwander Ortsstraße gerufen, da dort ein größerer Aschehaufen, der sich direkt an einem Gebäude befinde, brennen solle. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter anderem durch ein Eingreifen von zwei Jugendlichen aus der Nachbarschaft, welche in der Jugendfeuerwehr seien, gelöscht werden. Für die gerufene Feuerwehr waren nur noch Nachlöscharbeiten zu tätigen. Vor dem Brand soll ein Bewohner Asche über den ehemaligen "Mistabwurf", der sich direkt neben einem Gebäude befindet, auf einen darunterliegenden größeren Aschehaufen geworfen haben. Vermutlich war diese Asche noch nicht gänzlich ausgekühlt und entzündete in der Folge den Aschehaufen. Es wurde niemand verletzt. Es soll kein Sachschaden entstanden sein.

