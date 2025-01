POL-FR: Schopfheim: Teleskopradlader von Firmengelände entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 13.35 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Pkw die Wiesentalstraße von der Teichstraße kommend in Richtung Tumringen und bemerkte wohl nicht die vor ihr an der Lichtzeichenanlage bei der Einmündung zur Ötlinger Straße wegen Rotlichtes wartenden Fahrzeuge. Sie sei ungebremst auf den Pkw eines 25-Jährigen ...

