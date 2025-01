Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall in der Wiesentalstraße - fünf Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 13.35 Uhr, befuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Pkw die Wiesentalstraße von der Teichstraße kommend in Richtung Tumringen und bemerkte wohl nicht die vor ihr an der Lichtzeichenanlage bei der Einmündung zur Ötlinger Straße wegen Rotlichtes wartenden Fahrzeuge. Sie sei ungebremst auf den Pkw eines 25-Jährigen aufgefahren. Dessen Pkw wurde auf den vor ihm wartenden Pkw einer 29-jährigen Frau geschoben. Durch die Wucht des Aufpralles wurde deren Pkw auf den Pkw des vor ihr wartenden 47-jährigen Mann geschoben. Alle Fahrer sowie eine 81-jährige Mitfahrerin bei der 67-Jährigen wurden leicht verletzt. Zwei Verletzte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell