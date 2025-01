Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Aktuelle Warnmeldung vor neuer Betrugsmasche - Fremde verschenken angeblich wertvolle Uhren

Freiburg (ots)

In den vergangenen Wochen gingen beim Polizeipräsidium Freiburg mehrere Hinweise über eine neue Betrugsmasche ein. Vor allem waren die Landkreise Waldshut, Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald davon betroffen.

In nahezu allen Fällen sprachen die Betrüger meist aus einem Fahrzeug heraus lebensältere Personen auf der Straße oder auch Supermarkt-Parkplätzen an. Sie gaben gegenüber den Geschädigten an, dass man sich angeblich kennen würde.

Die Täter verwickelten daraufhin die Geschädigten in ein Gespräch und wollten ihnen im Laufe der Konversation augenscheinlich teure Armbanduhren als Geschenk übergeben. Im Gegenzug dafür erbaten die Betrüger eine Geldspende, mit der sie angeblich die Rückreise nach Italien oder Geschenke für die Kinder finanzieren wollten. In einem Fall griff ein Täter sogar in die geöffnete Geldbörse eines Seniors und nahm sich selbst Bargeld heraus. Anschließend entfernte sich der Betrüger mit einem Auto. Das Fahrzeug soll dabei ein italienisches Kennzeichen gehabt haben.

Sie haben etwas Verdächtiges erlebt oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110. Thematisieren Sie die folgenden Tipps auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis:

- Seien Sie stets gegenüber Unbekannten misstrauisch, insbesondere wenn sie Ihnen etwas schenken möchten. - Kaufen Sie niemals etwas, was Ihnen auf einem Parkplatz angeboten wird. Die angebotenen Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Treten Sie nicht in finanzielle Vorleistung. - Öffnen Sie nicht ihren Geldbeutel vor fremden Personen. - Fordern Sie andere aktiv und direkt zur Hilfe auf. - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 zu verständigen. - Prägen Sie sich das Aussehen des Täters und der Begleitung ein. Notieren Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs.

