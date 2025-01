Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Polizei fasst Fahrraddieb

Freiburg (ots)

Dem Polizeiposten Kirchzarten war es am Dienstagvormittag, 21.01.2025 gegen 11:10 Uhr gelungen, am Bahnhof in Kirchzarten einen 36-Jährigen mit einem entwendeten E-Bike vorläufig festzunehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann das Fahrrad zuvor gegen 10:45 Uhr von einem Stellplatz vor einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße in Kirchzarten entwendet haben, nachdem die Besitzerin sich für einen kurzen Moment in eine dort befindliche Praxis begeben hatte. Als die Frau zurück kam, stellte sie fest, dass ihr E-Bike entwendet wurde. Die Geschädigte begab sich daraufhin zum Polizeiposten in Kirchzarten und erstattete Strafanzeige.

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige mit dem Diebesgut in einem bereits abfahrbereiten Zug am Kirchzartener Bahnhof angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Geschädigte konnte ihr E-Bike wieder entgegennehmen. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

