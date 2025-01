Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Brandmelder ausgelöst - Dachgeschosswohnung in Flammen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 23.01.2025, gegen 19:45 Uhr, ist es in einem Ortsteil von Küssaberg zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden durch einen ausgelösten Brandmelder in einer Dachgeschosswohnung alarmiert. Bei der Nachschau in der entsprechenden Dachwohnung sollen bereits Flammen ausgeschlagen haben. Der Notruf wurde sofort abgesetzt und alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude verlassen. Die Rettungskräfte der Feuerwehren konnten den Brand löschen. Einsatzkräfte des DRK waren vor Ort und versorgten die Hausbewohner. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einer Lichterkette vermutet. Die Ermittlungen werden am Folgetag weitergeführt und dauern an. Nach ersten Einschätzungen dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 150000 Euro belaufen. Vertreter der Gemeinde waren vor Ort und konnten den Bewohnern des Hauses kurzfristig notwendige Unterbringungen organisieren.

