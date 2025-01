POL-FR: Wehr: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Fahrer und Halter des Autos werden angezeigt

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 23.01.2025, gegen 19:45 Uhr, ist es in einem Ortsteil von Küssaberg zu einem Wohnungsbrand gekommen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden durch einen ausgelösten Brandmelder in einer Dachgeschosswohnung alarmiert. Bei der Nachschau in der entsprechenden Dachwohnung sollen bereits Flammen ausgeschlagen haben. Der Notruf wurde ...

mehr