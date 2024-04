Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte Täter sprengen einen Geldautomaten in Bochum-Grumme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0357

In der Nacht zu Freitag (05.04.) haben unbekannte Täter versucht, einen Geldautomaten in Bochum-Grumme zu sprengen. Um 3.57 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem lauten Knall in einem Einkaufskomplex in der Castroper Straße. Bei Eintreffen der Beamten konnte ein gesprengter Geldautomat an einem Modemarkt festgestellt werden, ein geparkter PKW wurde ebenfalls beschädigt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Etwaige Gebäudeschäden werden aktuell geprüft. Ob die Täter an Beute gelangten, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen Personen wurden nicht verletzt, zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich keine Personen in dem Gebäude.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441.

