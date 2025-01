Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Einbruch in Rohbau

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 21.01.2025, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 23.01.2025, 17.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in der Basler Straße in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Es wurde nichts entwendet, da sich weder Werkzeuge noch Baumaschinen in dem Rohbau befanden. Allerdings wird der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell