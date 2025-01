Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2025, gegen 09.15 Uhr, wurde die Feuerwehr alarmiert, da in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Johann-Peter-Hebel-Straße ein Rauchmelder akustisch wahrnehmbar wäre. Auch würde es verbrannt riechen. Die Bewohner seien nicht zuhause. Die Feuerwehr musste sich Zutritt in die betreffende Wohnung verschaffen. Ursächlich für den Geruch und dem wahrnehmbaren Rauchmelder war ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen. Die Feuerwehr entfernte das verbrannte Essen und lüftete die Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Es sei kein Sachschaden entstand. Ein sich in der Wohnung befindliche Hund wurde in die Obhut einer Nachbarin gegeben.

