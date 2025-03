Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B419 bei Wasserliesch

Wasserliesch (ots)

Am Mittwoch, den 12.03.2025 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der B419 zwischen Wasserliesch und Konz ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 58-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf befuhr die Strecke von Wasserliesch kommend in Richtung Konz. Aus bisher unbekannten Gründen geriet dieser auf einem geraden Streckenabschnitt in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem PKW der Marke Seat. Trotz Ausweichmanöver der 33-jährigen Fahrzeugführerin des Seat kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Beteiligte wurden hierbei verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Streckenabschnitt war für ca. 1 Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz waren neben einem Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Saarburg, die freiwillige Feuerwehr Könen und Wasserliesch mit mehreren Fahrzeugen, sowie zwei Rettungswagen des DRK und dem Helikopter der Air Rescue Luxemburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell