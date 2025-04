Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Dachstuhlbrand in voller Ausdehnung - Einsatzkräfte weiterhin mit Nachlöscharbeiten beschäftigt

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Buschstraße zu einem größeren Feuerwehreinsatz aufgrund eines Dachstuhlbrandes, der in voller Ausdehnung brannte und auf die Fassade des betroffenen Gebäudes übergriff. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie sämtliche Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr. Während ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr direkt an der Einsatzstelle tätig war, stellte der andere Teil den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Besondere Herausforderungen ergaben sich durch schwer zugängliche Glutnester, die sich in den Zwischenräumen der Fassade verteilt hatten. Um diese effektiv bekämpfen zu können, wurde die Feuerwehr zeitweise durch ein Speziallöschsystem der Feuerwehr Gladbeck unterstützt.

Derzeit ist das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden jedoch voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Der Verkehr rund um die Einsatzstelle ist nicht beeinträchtigt.

Die Feuerwehr bedankt sich für das besonnene Verhalten der Anwohner und bittet weiterhin darum, den Bereich zu meiden, um die Arbeiten nicht zu behindern.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen