Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Schuppenbrand

Am 29.03.2025, gegen 11:55 Uhr geriet auf einem Grundstück in der Brahmsstraße in Altenoythe eine Zypressenhecke in Brand, während Gartenarbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt wurden. Der Heckenbrand griff auf einen Geräteschuppen an einem Carport und einen Unterstand für Gartenmöbel über. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Altenoythe und Friesoythe gelöscht. Diese waren vor Ort mit 8 Fahrzeugen und 45 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Barßel- Sachbeschädigung an Boot

Am 29.03.2025, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:20 Uhr ist ein Motorboot an der Hafenanlage in der Deichstraße in Barßel gesunken. Aufgrund von Zeugenangaben besteht, der Verdacht, dass das Boot durch eine in Teilen unbekannte Gruppe, die als Jugendliche beschrieben wurden, beschädigt und zum Sinken gebracht worden war. Aus dieser Gruppe konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Cloppenburg aufgrund der Angaben eines Zeugen ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit Verdacht der Trunkenheit

Am 29.03.2025, gegen 12:50 Uhr befuhr eine 36-jährige Barßelerin mit ihrem Pkw die Küstenkanalstraße (B401) in Friesoythe aus Richtung Papenburg. An der Ampelkreuzung Küstenkanalstraße/ Edammer Straße fuhr die 36-jährige Barßelerin auf den Pkw einer verkehrsbedingt an der roten Ampel wartenden 70-jährigen Bad Bentheimerin auf. Zeugen beschrieben, dass die 36-jährige Barßelerin zuvor in Schlangenlinien gefahren sein soll. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen wurde bei der 36-jährigen Barßelerin zur weiteren Unfallursachenermittlung eine Blutprobe entnommen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am 29.03.2025, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe einen abgestellten grauen Pkw VW Passat. Der unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe (Tel.: 04491/93390) entgegen.

