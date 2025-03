Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Dinklager mit einem Pkw die Alte Bundesstraße in Emstek in Fahrtrichtung Cloppenburg. Er beabsichtigte, nach links auf die B 72 abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 42-jährigen Emstekers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Emsteker verletzte sich leicht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18000 Euro.

Essen (Oldenburg) - Einbruch in Lagerraum

In der Zeit von Montag, 24.03.2025, 18.00 Uhr bis Samstag, 29.03.2025, 11.30 Uhr, kam es in Essen (Oldenburg), Brookstraße, zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum in einer Halle und entwendeten diverse motorbetriebene Werkzeuge. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600.

