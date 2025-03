Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressebericht des Polizeikommissariat Vechta vom 28/29.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl zum Nachteil älterer Personen

Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 12:45 Uhr, kam es in Vechta zu einem Diebstahl von Bargeld sowie Schmuck. Zwei bisher unbekannte Täter gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Unter einem Vorwand gelangten die beiden in das Wohnhaus. Dort lenkten sie die Bewohner ab und durchsuchten dieses nach Bargeld sowie anderen Wertgegenständen. Als die beiden die Wohnung verlassen hatten konnte das Fehlen von Bargeld sowie Schmuckstücken im Wert von ca. 27.000EUR festgestellt werden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag den 28.03.2025 ist es auf dem Parkplatz Franziskanerplatz gegenüber dem St. Marienhospital in 49377 Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort ordnungsgemäß geparkter Pkw wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:22 Uhr, durch den bislang unbekannten Unfallverursacher auf nicht bekannte Weise beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren ohne Zulassung/ Pflichtversicherung

Am 28.03.2025; 21:20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger aus Usbekistan mit einer Sattelzugmaschine die Vechtaer Straße in 49456 Bakum. Da an der Sattelzugmaschine kein amtl. Kennzeichen befestigt war, wurde das Fahrzeug kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der 42-jährige Usbeke das Fahrzeug in den Niederlanden erworben hatte und nun nach Usbekistan überführen wollte. Das Fahrzeug verfügte somit über keine Zulassung und Pflichtversicherung, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Damme - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 13:45 Uhr ist es auf der Steinfelder Straße in 49401 Damme zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten PKW gekommen. Hierbei ist der Unfallverursacher mit seinem PKW auf den vor ihm stehenden PKW aufgefahren und hat diesen gegen einen weiteren PKW geschoben. Es ist Sachschaden an allen drei PKW entstanden. Einer der beteiligten Personen wurde aufgrund einer Kopfprellung und einer Prellung am linken Knie ins Krankenhaus nach Damme verbracht.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 17:00 Uhr wurde eine 39-Jährige aus Damme auf ihrem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine AAK von 0,56 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

