POL-F: 241217 - 1198 Frankfurt - Nieder-Erlenbach: Alkoholisierte Frau von Auto erfasst

Frankfurt (ots)

(fl) Am Montagabend (16. Dezember 2024) gegen 18:20 Uhr kam es an der Einmündung Alt Erlenbach Ecke Am Klingelborn zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine alkoholisierte 35-jährige Frau lief auf der nicht beleuchteten Fahrbahn in nördliche Richtung. Der 66 Jahre alte Autofahrer fuhr in südliche Richtung und übersah vermutlich die Fußgängerin, wodurch es zur Kollision kam.

Die Frau kam schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden.

