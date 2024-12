Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241217 - 1197 Frankfurt - Innenstadt: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag (16. Dezember 2024) auf Dienstag (17. Dezember 2024) bemerkte eine aufmerksame Streife einen jungen Mann, der gerade fleißig einen Stromkasten besprühte.

Gegen 01:10 Uhr kontrollierten die Polizisten an der Heiligkreuzgasse Ecke Seilerstraße den 32-Jährigen, welcher noch eilig versuchte, sich der Spraydose zu entledigen. Die Beamten stellten diese trotz des Versuches mühelos sicher. Die blaue Farbe der Dose passte zu der noch frischen Farbschmiererei. Zudem stellte die Streife auch an Händen und an der Bekleidung des Tatverdächtigen Farbanhaftungen derselben Farbe fest.

Neben dem Graffiti am Stromkasten, stellten die Ordnungshüter weitere Schmierereien an einem nahegelegenen Hoftor in der Heiligkreuzgasse fest.

Die Graffiti wiesen keine politischen Inhalte auf.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Streife den 32-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell