Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 18:30 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein E-Mountainbike, welches verschlossen vor einer Fahrschule in der Straße Landwehr abgestellt worden war. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Bike der Marke Focus, Thron 69 in grau. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: ...

mehr