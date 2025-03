Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 18:30 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter ein E-Mountainbike, welches verschlossen vor einer Fahrschule in der Straße Landwehr abgestellt worden war. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Bike der Marke Focus, Thron 69 in grau. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - vers. Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 26. März 2025 18:00 Uhr bis Donnerstag, 27. März 2025 16:10 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Hauptstraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Shop zu verschaffen. Der Versuch misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Brand

Am Donnerstag, 27. März 2025 gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung nahe des Ambührener Sees in der Stalfördener Straße. Ein 14-jähriger und ein 15-jähriger, beide aus Cloppenburg, zündelten mit einem Feuerzeug, als das Feuer außer Kontrolle geriet und sich auf rund 60qm ausbreitete. Die beiden Jugendlichen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden.

Cloppenburg - zwei Pkw beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, 26. März 2025 22:40 Uhr bis Donnerstag, 27. März 2025 09:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter zwei Pkw, einen Mercedes Benz CLA und einen Mercedes Benz GLA. Die beiden Pkw waren auf einem Grundstück in der Fontanestraße abgestellt worden. Beide Pkw wiesen Lackkratzer auf. Der Schaden wurde auf insgesamt ca. 2.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 09:50 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Löningen mit seinem Pkw die Herzlaker Straße in Richtung Herzlake. An der Kreuzung Zum Flugplatz fuhr er auf den Pkw einer 50-jährigen Frau aus Lähden auf, welche an der Kreuzung verkehrsbedingt halten musste. Durch den Aufprall erlitt die 50-Jährige leicht Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 11.000,00 Euro.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, 27. März 2025 gegen 15:57 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Bersenbrück mit seinem Lkw die Alte Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Vor Fahrtantritt hatte der 50-Jährige den Kran seines Lkw nicht richtig eingefahren, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einer Brücke der B 68 kam. Die Brücke und der Lkw wurden beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 200.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell