Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Dienstag, 25. März 2025 16:00 Uhr bis Mittwoch 26. März 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Sprengepielstraße und entwendeten Stromkabel. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - 32-Jähriger Mann aus Bremerhaven begeht mehrere Verkehrsstraftaten

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 14:45 Uhr kontrollieren Beamte der Polizeistation Damme einen Pkw in der Straße Hörsten. Eine Abfrage ergab, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegebenen waren. Zudem war der 32-jährige Mann aus Bremerhaven nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der 32-Jährige unter Einfluss berauschender Mittel den Pkw geführt hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 00:08 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter mittels Fußtrittes das Rolltor eines Supermarktes in der Straße im Hofe. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 22:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Neubrandenburg mit seinem Pkw die Straße Hörster-Heide, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Test verlief positiv hinsichtlich THC, Kokain und Amphetamin. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 05:24 Uhr befuhr eine 47-jährige Frau aus Damme mit ihrem Pkw die L 846 und beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 61-jährige Fußgängerin aus Steinfeld. Durch den Zusammenstoß wurde die 61-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. März 2025 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr bis 11:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 43-jährigen Frau aus Damme. Diese hatte ihren Pkw, einen Daimler V-Klasse, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 26. März 2025 gegen 09:35 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pkw den Bergweg in Richtung Steinfeld. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Bergmark abzubiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte eine 47-jährige Frau aus Lohne zu spät und fuhr auf den Pkw der 36-Jährigen auf. Beide wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. März 2025 in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 320d, auf dem Parkplatz einer Bank in der Falkenrotter Straße abgestellt. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell