LPI-J: Schwankend auf der Landesstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Einen seltsamen Gast im Keller hatte ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Pfälzer Straße. Er meldete am Dienstag der Polizei, dass in seinem Keller eine unbekannte Person haust. Der Verschlag wurde so hergerichtet und baulich verändert, dass man zumindest darin übernachten konnte. Seit wann der ungebetene Gast dort schon wohnt, konnte noch nicht genau gesagt werden. Er ist bis dato noch nicht gesehen worden. Ein Rückbau der ...

