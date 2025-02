LPI-J: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Jena (ots) - Um den Hunger schnell zu stillen, begab sich am Dienstagabend ein Mann in einen Fast-Food-Imbiss in der Westbahnhofstraße. Die Zeit, in der der Mitarbeiter mit der Zubereitung der bestellten Speise abgelenkt war, nutzte der Hungrige, um sich mit zehn Eispackungen aus der Tiefkühltruhe rechtswidrig zu bereichern. Das Beutegut versteckte er unter seiner Jacke. Als der Mitarbeiter dies mitbekam, sprach er den ...

mehr