Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut fiel aus der Jacke

Jena (ots)

Um den Hunger schnell zu stillen, begab sich am Dienstagabend ein Mann in einen Fast-Food-Imbiss in der Westbahnhofstraße. Die Zeit, in der der Mitarbeiter mit der Zubereitung der bestellten Speise abgelenkt war, nutzte der Hungrige, um sich mit zehn Eispackungen aus der Tiefkühltruhe rechtswidrig zu bereichern. Das Beutegut versteckte er unter seiner Jacke. Als der Mitarbeiter dies mitbekam, sprach er den Kunden darauf an. In diesem Moment fielen ihm die versteckten Packungen aus der Jacke auf dem Boden, sodass er fluchtartig das Weite suchte. Ohne Beute rannte der Mann davon, der nun aufgrund des Strafverfahrens wegen des begangenen Diebstahlsdeliktes von der Polizei gesucht wird. Die Videosicherung aus dem Imbiss wird den Beamten bei ihren Ermittlungen sicher weiterhelfen.

