Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit gestohlener Karte Geld abgehoben

Jena (ots)

Einer 81-Jährigen ist am Dienstagmittag die Geldbörse samt Dokumente und Geldkarte entwendetet worden. Sie befand sich gegen 12:00 Uhr in der Neuen Mitte als sie den Diebstahl nach einem Einkauf in einem Supermarkt feststellte. Der Täter muss einen unbeobachteten Moment ausgenutzt haben, um sich mit der Beute zu bereichern. Anschließend ist er oder sie an einen Bankautomaten gegangen und hat einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto der Geschädigten abgehoben. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

