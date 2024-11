Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruchsversuch in Arztpraxis und Weinfachhandel über das Wochenende

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 22.11.2024 bis Montag, 25.11.2024, versuchte eine unbekannte Täterschaft in eine Arztpraxis in der Basler Straße einzubrechen. Ebenso versuchte eine unbekannte Täterschaft in dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.11.2024 bis Montag, 25.11.2024, in einen Weinfachhandel in der Schwarzwaldstraße einzubrechen. Die unbekannte Täterschaft versuchte jeweils die Haupteingangstür aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Objekte. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

