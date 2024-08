Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Kreis Warendorf. Gesundes Misstrauen bewahren

Warendorf (ots)

Ein gesundes Misstrauen kann vor Schaden schützen. Immer wieder werden ältere Menschen von Unbekannten unter einem Vorwand angesprochen, um sie über den Leisten zu ziehen. Am Donnerstagvormittag (1.8.2024) wurde ein Senior in Beckum geschädigt, als er schlechte Ware zu einem überteuerten Preis erhielt.

Die Masche ist immer wieder ähnlich. Ein Fremder spricht einen älteren Menschen an und behauptet, der Sohn eines früheren Arbeitskollegen zu sein. Aus der Anbahnung entwickelt sich oft ein Gespräch, in dem im weiteren Verlauf Lederjacken verkauft werden. Entweder vor Ort oder in der Wohnung des Angesprochenen, die dazu extra aufgesucht wird. Diese Jacken seien mehrere tausend Euro wert und der Tatverdächtige würde diese für einen geringen dreistelligen Betrag verkaufen. Die Betrogenen werden in der Situation häufig überrumpelt und stimmen dem Kauf zu. Im Nachhinein stellt sich die erworbene Ware als minderwertig heraus. In manchen Fällen werden die Betrogenen noch beschenkt, z. B. mit einer Uhr, um das Vertrauen zu gewinnen und eine Seriosität vorzutäuschen.

Empfehlung der Polizei: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand Unbekanntes im öffentlichen Raum anspricht und sich als Angehöriger eines ehemaligen Arbeitskollegen ausgibt. - Kaufen Sie keine Waren von Fremden. - Nehmen Sie niemals fremde Personen mit in Ihre Wohnung. - Ziehen Sie Bekannte oder Unbeteiligte hinzu, wenn Sie sich bedrängt fühlen. - Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über die Betrugsmasche und sensibilisieren Sie diese. - Im Zweifel nehmen Sie Kontakt mit der Polizei auf.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell