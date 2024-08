Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unbekannte lenkten Frau ab und stahlen vermutlich Handtasche

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 1.8.2024 wurde eine Frau gegen 18.10 Uhr auf der Straße Ostenmauer in Ahlen bestohlen. Die Ahlenerin ging zu Fuß und schob ihr Fahrrad. Auf dem Gepäckträger des Rads ist ein Fahrradkorb montiert, in dem sich ihre Handtasche befand. In Höhe des Verlagshauses einer Zeitung sprach ein Unbekannter die 53-Jährige an und fragte sie nach dem Bahnhof. Während sie antwortete, nahm die Ahlenerin wahr, wie eine zweite unbekannte Person dicht an ihrem Fahrrad vorbeiging. Nach dem Gesprächskontakt ging die Frau weiter und stellte etwa zwei Minuten später den Diebstahl ihrer Handtasche fest.

Zu dem tatverdächtigen Duo liegen nur wenige Angaben vor. Eine Mann ist geschätzt 18 Jahre alt, schlank und trug ein fliederfarbenes Shirt. Der zweite Mann hat eine kräftige Statur.

Wer hat das Duo im Bereich der Innenstadt beobachtet und kann Angaben zu ihnen machen? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

