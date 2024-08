Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 31.7.2024, 14.25 wurden mehrere Personen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 671/K 21 in Drensteinfurt, Mersch verletzt. Ein 65-Jähriger aus Hamm befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße in Richtung Hamm. Als er die Kreuzung mit seinem Fahrzeug querte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer Drensteinfurterin. Die 38-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 671 in Richtung Walstedde, ihn ihrem Pkw saßen noch ein einjähriges und ein fünfjähriges Kind. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 65-Jährige schwer sowie die Drensteinfurterin und die Kinder leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen in Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge wurde abgeschleppt und die L 671 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell