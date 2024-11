Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall aufgrund eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Aufgrund eines mutmaßlichen medizinischen Notfalls kam es am Montag, 25.11.2024, gegen 09.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße von Altweil kommend in Richtung Friedensbrücke, als er zwischen dem Kreisverkehr zur Bühlstraße sowie dem Schlaufenkreisel wegen einer vermeintlichen Bewusstlosigkeit mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geriet und in der Folge mit einem entgegenkommenden 63-jährigen Pkw-Fahrer kollidierte. Im weiteren Verlauf wurde der 80-Jährige reanimationspflichtig. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der 80-Jährige verstarb am Unfallort. Der 63-jährige Pkw-Fahrer sowie eine Mitfahrerin bei dem 80-Jährigen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während den Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

