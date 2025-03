Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28.03./29.03.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Leichtkraftrades Am Freitag, 28.03.2025, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr kam es in Cloppenburg, Neelandskamp zum Diebstahl eines Leichtkraftrades der Marke Zündapp. Zeugen werden gebeten sich unter 044711860-115 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 21:00 Uhr befuhr ein 61-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Pkw die Cappelner Straße in Cappeln, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 28.03.2025, gegen 23:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Kaiforter Straße in Garrel festgestellt, dass ein 42-jähriger Garreler sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol geführt hat. Die Atemalkoholkonzentration betrug 1,79 %o. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 28.03.2025, etwa gegen 22:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Molbergen den Kneheimer Weg in Molbergen mit einem Kleinkraftrad obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich im Rahmen der Kontrolle Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell