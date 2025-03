Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 27. März 2025 gegen 15:25 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Pkw die Astruper Straße. Im Rahmen einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wies ein Drogenvortest eine Kokain Beeinflussung aus. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bakum - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Am Donnerstag, 27. März 2025 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Dinklage mit seinem Krad die Hausstetter Straße in Richtung Carumer Damm. Hierbei kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Krad und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell