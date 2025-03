POL-CLP: Ergänzungen zur Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / OT Ramsloh - Brand eines Wohnhauses- Am Samstag 29.03.2025, gegen 15:30h, gerät im Saterland/OT Ramsloh, in der Straße "Am Ried" aus bislang unbekannten Gründen ein Wohnhaus in Brand. Alle Bewohner können sich selbstständig ins Freie retten. Der Brand wird durch die Feuerwehren Ramsloh und Scharrel gelöscht. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Es entsteht ...

mehr