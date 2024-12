POL-NE: Dachstuhlbrand in Neuss: Hausbewohner retten sich ins Freie

Kaarst (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag (10.12.) 21 Uhr und Mittwoch (11.12.) 16 Uhr, wurde an der Straße Am Bingerhof in Kaarst ein Auto entwendet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war das Fahrzeug verschlossen in einer an ein Wohngebäude angrenzenden Garage abgestellt gewesen. Ein Fahrzeugschlüssel wurde nicht gestohlen. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen schwarzen Mercedes der E-Klasse mit dem Kennzeichen NE-ZL 8888. Das Kriminalkommissariat 14 ...

