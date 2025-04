Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Entstehungsbrand in Küche

Oberhausen (ots)

Gegen 11 Uhr morgens bemerkten mehrere Anrufer Brandrauch am Fenster einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Aufgrund der ungenauen Informationen rückten direkt zu Einsatzbeginn neben dem Löschzug der Wache 1 zusätzliche Rettungsdienstfahrzeuge sowie ein weiteres Führungsfahrzeug aus.

Glücklicherweise konnte die Mieterin den Entstehungsbrand in ihrer Küche vor Ankunft der Feuerwehr größtenteils eigenständig löschen und sich unverletzt in Sicherheit begeben. Fünf Katzen befanden sich allerdings noch in der verrauchten Wohnung. Die Feuerwehr konnte umgehend die abschließenden Löschmaßnahmen durchführen, ein Wiederentzünden unterbinden, somit die Ausbreitung verhindern und die Wohnung entrauchen. Die Katzen wurden eingefangen und zwischenzeitlich bei der Nachbarin untergebracht. Die Mieterin wurde rettungsdienstlich untersucht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gefahren werden. Sie durfte im Anschluss wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell