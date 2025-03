Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gebäudebrand in Oberhausen-Alsfeld - Feuerwehr im Einsatz

Am heutigen Nachmittag um 15:13 Uhr gingen bei der Feuerwehr Oberhausen mehrere Notrufe über einen Brand in einem leerstehenden Wohngebäude an der Weseler Straße ein. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Dichter Rauch und Flammen waren aus dem Gebäude sichtbar. Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Währenddessen besetzte die Freiwillige Feuerwehr die verwaiste Feuerwache, um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Oberhausen war mit zwei 38 Einsatzkräften für rund zwei Stunden im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Weseler Straße durch die Polizei gesperrt.

