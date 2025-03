Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in leerstehender Lagerhalle

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Oberhausen-Borbeck.Gegen 20:30 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, wo sich die Einsatzstelle genau befindet.Umgehend wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Oberhausen alarmiert.Diese konnten das Feuer auf einem ehemaligen Betriebsgelände an der Ripshorster Straße ausfindig machen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile einer leerstehenden Industriehalle in Flammen.Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindern. Aufgrund der schnellen Reaktion war das Feuerwehr nach etwa drei Stunden gelöscht.

Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Nachkontrolle der Einsatzstelle, um ein erneutes Wiederaufflammen zu verhindern. Da das Gebäude ungenutzt war Bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschenleben oder die umliegende Bevölkerung.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht.

