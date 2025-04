Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zimmerbrand durch Feuerwehr schnell gelöscht

Aufmerksame Anwohner meldeten am Nachmittag des 02.04.2025 eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus an der Saarstraße. Umgehend alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 in den Stadtteil. Beim Eintreffen konnte aufsteigender Rauch aus einem geöffneten Fenster einer Obergeschosswohnung festgestellt werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, gingen umgehend Einsatzkräfte unter Atemschutz in die betroffene Wohnung. Glücklicher Weise befanden sich keine Personen mehr in der Wohnung, so dass direkt die Brandbekämpfung durchgeführt werden konnte. Nachfolgend wurde das Wohngebäude mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit. Die Wohnung konnte im Anschluss an die Bewohner, die im Verlauf des Einsatzes an der Einsatzstelle eintrafen, übergeben werden. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 30 Einsatzkräften für eine Stunde im Einsatz. Die Saarstraße musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.

