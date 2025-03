Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen vier Fernsehgeräte aus Firmengebäude

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Oldentrup - Einem Duo gelang es in der Nacht auf Samstag, in ein Firmengebäude an der Bunzlauer Straße einzubrechen und Elektronikartikel zu stehlen. Ihre Beute transportierten sie in einem ebenfalls gestohlenen Fahrzeug ab.

Nach polizeilichen Erkenntnissen brachen die Täter gegen 00:30 Uhr über eine Tür zur Produktionshalle in das Gebäude ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke nach Diebesgut. Bisher bekannt ist, dass sie ein kleines Modellauto und vier Fernsehgeräte an sich nahmen.

Anschließend entwendeten sie einen Pkw-Schlüssel aus einem Schlüsselkasten. Sie verließen das Gebäude über ein Fenster im Erdgeschoss und stahlen mithilfe des Schlüssels einen BMW i3.

Als ein Mitarbeiter den Einbruch am nächsten Morgen bemerkte, konnte der BMW geortet werden. Der weiße Wagen stand an der Adolf-Damaschke-Straße. Sowohl die Insassen als auch die Beute waren bereits verschwunden.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell