POL-BI: Von der Fahrspur abgekommen - Unfall

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein 44-jähriger Bielefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit, gilt als dringend tatverdächtig, zwei Männern am Freitag, 21.03.2025, schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Am Samstag, 22.03.2025, wurde er einem Haftrichter wegen versuchten Totschlags in ...

mehr