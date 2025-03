POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK "Teuto" in Bielefeld

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Vilsendorf - Am Donnerstagabend, 20.03.2025, raubten zwei Täter einen Fußgänger in der Orchideenstraße aus. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht sie mit Täterbeschreibungen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand befand sich ein 32-jähriger Bielefelder gegen 19:40 Uhr auf dem Rückweg von einem Einkauf. Als er sich in der Orchideenstraße, in Höhe des Ehrenpreisweg, befand, kamen ihm zwei Männer entgegen und bedrohten ihn mit ...

