POL-FR: Albbruck: Unfall ohne Verletzte

Am Montag, 02.06.2025, um 20:00 Uhr, befuhr eine 19-jährige Ford-Fahrerin die B 34 von Laufenburg in Richtung Albbruck. An der Ampelkreuzung kam sie aufgrund Regennasserfahrbahn und vermutlich den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der betonierten Fahrbahnbegrenzung. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 EURO. Der Ford musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

