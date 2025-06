Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abschlussmeldung zu "Polizeipräsidium Freiburg: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" - Aktionstag Anfang Juni in der Region Freiburg"; hier: Ergebnisse des Aktionstages

Freiburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 03.06.2025 fand im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitskampagne "sicher.mobil.leben" der Aktionstag "Kinder im Blick" statt. Hierbei hat das Polizeipräsidium Freiburg zielgerichtete Kontrollen und vereinzelt Präventionsaktionen an Schulen und Kindergärten im Stadtkreis Freiburg sowie den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut durchgeführt.

Insgesamt wurden an 37 Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. Die rund 30 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Freiburg haben mit weiteren zehn Bediensteten anderer Behörden in Summe 184 Fahrzeuge kontrolliert und dabei 134 Verstöße festgestellt.

In diesem Zusammenhang wurde ein besonderer Fall bei einer Verkehrskontrolle eines Transporters in der Lorettostraße in Freiburg festgestellt, bei der ein 43-Jähriger mit seinem Fahrzeug angehalten wurde. Der Mann hatte vorschriftswidrig zwei Kinder transportiert. Das erste Kind saß auf dem Beifahrersitz ohne entsprechende Sitzerhöhung, obwohl es aufgrund seiner Größe unter die Sicherungspflicht fiel. Das zweite Kind befand sich im Laderaum des Transporters, der weder über Sitzplätze noch über geeignete Rückhalteeinrichtungen verfügte. Das Kind saß dabei zwischen ungesicherter Ladung, darunter unter anderem diverse Reinigungsgeräte, Kisten und auch einem mit Benzin gefüllten Kanister.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann wohl um den Vater der beiden Kinder. Dieser verhielt sich im Zuge der Sachverhaltsaufnahme uneinsichtig und zeigte auch nach einem verkehrserzieherischen Gespräch sowie der Einleitung eines Bußgeldverfahrens augenscheinlich keinerlei Willen, sein Verhalten in Zukunft zu ändern.

Abschließend konnte jedoch festgestellt werden, dass der überwiegende Teil der Zielgruppe ohne Beanstandungen am Straßenverkehr teilnahm. Dennoch gab es immer wieder Minderjährige, die ohne Schutzhelm auf Fahrrädern oder Tretrollern unterwegs waren oder vereinzelt sogar Kopfhörer trugen, was nachweislich die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit im Verkehr erheblich einschränkt.

Neben den Überwachungsmaßnahmen wurden auch sechs Präventionsveranstaltungen mit inhaltlichen Schwerpunkten zum Toten Winkel, der Nutzung von sogenannten "eScootern" und jungen Teilnehmenden in Fahrschulen durchgeführt.

Die Beobachtungen zeigen, dass es weiterhin einen Bedarf an Aufklärung, Sensibilisierung und Kontrollen gibt, um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr zu erhöhen.

#sichermobilleben

ak

Erstmeldung vom 26.05.2025:

Anfang Juni starten im Rahmen der bundesweiten Verkehrskampagne "sicher.mobil.leben" besondere Kontroll- und Präventionsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Schwerpunkt "Kinder im Blick" und rückt damit gezielt die Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendlichen in den Fokus.

Mit der Initiative setzt das Polizeipräsidium Freiburg ein klares Zeichen: Mehr Schutz für die jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer und eine konsequente Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmenden für deren besondere Schutzbedürftigkeit. Ziel der Maßnahmen ist es, die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu senken. Durch intensive Verkehrskontrollen, gezielte Präventionsmaßnahmen und umfangreiche Aufklärungsarbeit sollen Risiken im Straßenverkehr sichtbar gemacht und das Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden - bei Eltern, Erziehungspersonal, Lehrkräften sowie bei den Kindern und Jugendlichen selbst.

Während des Aktionstages wird die Polizei an verschiedenen Standorten in Freiburg sowie in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut präsent sein, um auf die Einhaltung von Verkehrsregeln zu achten und gezielt auf Risikoverhalten hinzuweisen. Neben Kontrollen, etwa im Umfeld von Schulen, Kindergärten und Freizeiteinrichtungen, sind auch Informationsveranstaltungen und Mitmachaktionen geplant. Diese richten sich insbesondere an Schulklassen und Jugendgruppen und vermitteln auf anschauliche Weise wichtige Regeln und Verhaltensweisen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

----------------------------

Aufruf an die Medien: Gemeinsam für mehr Kindersicherheit im Straßenverkehr

Das Polizeipräsidium Freiburg bittet die regionalen Medien herzlich um Unterstützung: Berichten Sie über die Aktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" und tragen Sie so dazu bei, das Bewusstsein für die Verkehrssicherheit von Kindern in der Öffentlichkeit zu schärfen.

Für Interviews, Hintergrundgespräche oder weitere Informationen zur Aktion "sicher.mobil.leben" stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung."

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell